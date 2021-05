Moggi: “Dirigenti Juventus contro l’arbitro? Ci sta che succedano certe cose”

Le parole di Moggi sulla Juventus

L'ex dg della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dove ha preso la parola sull'attacco dei dirigenti bianconeri nei confronti dell'arbitro a Udine: "In 80′ la Juventus ha fatto un tiro, da 40 metri. Dirigenti Juventus contro l’arbitro? Ci sta che succedano certe cose, Pierpaolo anni fa ruppe un piatto a Firenze. Le persone, di fronte a cose che secondo loro non vanno, possono fare qualcosa. Ma queste cose non condizionano l’arbitro”.