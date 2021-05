Bonaventura: Iachini pesca il “Jack” e lascia in panchina Castrovilli

Oltre a Vlahovic, La Nazione individua in Bonaventura il protagonista viola al “Dall’Ara”

Oltre a Vlahovic, autore di un'altra splendida doppietta a Bologna, La Nazione individua in Bonaventura l'altro protagonista viola della sfida del "Dall'Ara". Jack, al rientro dopo la squalifica scontata con la Juventus, ha messo in campo esperienza e cinismo, in occasione del 2-1. Siglato grazie ad uno degli inserimenti che lo hanno reso famoso. Lancio di Venuti, blitz da attaccante di Bonaventura. Il quotidiano sottolinea l'intuizione dell’esterno viola, ma soprattutto la corsa verticale di Bonaventura che ha calcolato perfettamente distanza e tempo per l’inserimento. La sua spaccata ha premiato il coraggio di un centrocampista che sa pungere, scegliendo il momento giusto per entrare in area di rigore. Fondamentale avere un "Jack" così per Iachini, considerati i problemi fisici di Castrovilli. Il 10 anche ieri è partito dalla panchina, prima di subentrare proprio a Bonaventura. La concorrenza, lì nel mezzo, rimane apertissima.