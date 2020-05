Modello tedesco? Non proprio. Con un positivo dopo la ripartenza, squadra in quarantena

Il Corriere della Sera in edicola stamani, dopo aver raccontato la ripartenza in Corea (LEGGI), si concentra sul nostro Paese, che aspetta il lasciapassare del Comitato tecnico scientifico, atteso per oggi. Ma anche se davvero il campionato ricominciasse, ci sarebbe la questione quarantena da risolvere: un nuovo positivo dopo il ritiro di due settimane previsto per tutte le squadre, infatti, costringerebbe l’intero team a ricominciare tutto da capo, sancendo definitivamente lo stop della stagione 19/20. Niente modello tedesco dunque: in Germania i positivi saranno isolati senza inficiare sulla propria squadra.