La ripartenza surreale in Corea: stadi vuoti, calcio ovattato ed esultanze gomito a gomito

Il Corriere della Sera dà conto del nuovo calcio ripartito in Corea del Sud: i giocatori giocano fondamentalmente in maniera normale, con tackle e marcature strette, ma non possono festeggiare i gol se non toccandosi i gomiti con i compagni. Gli stadi, ovviamente, sono vuoti, con gli altoparlanti che riproducono il brusio di sottofondo dei tifosi, e tutti, allenatori, staff tecnici e operatori video, sono muniti di mascherina e guanti. Un calcio surreale, che da oggi vedremo anche in Europa (Isole Far Oer) e dalla prossima settimana, se tutto va bene, in Germania. In bocca al lupo, caro calcio.