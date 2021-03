Mirabelli: “La Fiorentina avrà un futuro radioso, Commisso una certezza”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

Il Milan è pienamente impegnato nella lotta per la zona Champions e prima della Fiorentina dovrà anche affrontare il Manchester United in Europa League. Sarà messo alla prova mentalmente e fisicamente, inoltre ha tanti infortunati da recuperare. Le competizioni europee consumano risorse importanti, questo aspetto aiuterà la Fiorentina. I ragazzi di Pioli domenica saranno abbastanza stanchi. Tornando ai viola, la rosa costruita da Pradè non merita questa classifica. Quando si iniziano nuovi cicli serve pazienza. Sono convinto però che con questa proprietà la Fiorentina avrà un futuro radioso. È importante avere basi solide ed un Presidente che vuole costruire centro sportivo e stadio di proprietà. Questi campionati di salvezza saranno presto soltanto un lontano ricordo.