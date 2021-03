Valcareggi sicuro: “Vlahovic rinnoverà. C’è chi deve scuse a Prandelli”

Furio Valcareggi ha parlato dagli studi di Lady Radio: tra i temi affrontati, Prandelli, Vlahovic e il possibile arrivo di Gattuso.

Opinionisti, ex giocatori e Fiorentini hanno detto cose su Prandelli di cui dovrebbero scusarsi. La sua stanchezza deriva da un dispiacere che lui sta provando proprio per questo. Il bello del calcio è che si cambia opinione con nulla, Eysseric ne è la prova. Da chi ha fatto del calcio la sua vita, mi aspetto in primo luogo solidarietà. Su Vlahovic sento un arrampicarsi sugli specchi, c’è chi vuol difendere opinioni espresse tre mesi fa. Questo giocatore ha fatto vedere la sua merce, ha fatto gol alla Inzaghi, alla Toni, alla Totti. È già a 12, cosa serve ancora per convincere?

Prolungherà il contratto, ne sono sicuro. Come sono sicuro che la Fiorentina non retrocederà: si battono solo le piccole? È proprio così che non si retrocede. A centrocampo per come la vedo io devono sempre giocare Borja Valero e Bonaventura, così la palla rimane sempre da noi. Lo diceva il vecchio Liedholm. Borja è un maggiordomo, Jack corre e resta lucido. Prandelli questa squadra l’ha capita, e gliene va reso atto.

Gattuso? Ho il piacere di averlo conosciuto bene, contribuii in parte al suo trasferimento da Perugia a Glasgow. Poi l’ho visto a Pisa, era incontrollabile in panchina, un ciclone. Ora è migliorato veramente molto, se arrivasse ne diventerei il primo tifoso.