Minotti: “Pezzella penalizzato nella difesa a 4, Caceres sotto tono”

Lorenzo Minotti, opinionista ed ex calciatore, ha parlato a Lady Radio della Fiorentina:

Non è una situazione semplice, vedo sfiducia, confusione, pur con valori importanti in rosa. Prandelli deve ripartire dalle cose più semplici, fare un lavoro molto più profondo, che richiede esperienza e conoscenza. Di sicuro, sotto questo aspetto, alla guida c’è l’uomo giusto. La difesa? Non credo ci sia un’involuzione, quanto un risentire della crisi globale. Manca la freschezza, si vede tutto più grigio. È necessario che i giocatori che hanno più esperienza trasmettano serenità, senza discussioni e affidandosi completamente all’allenatore. Milenkovic e Pezzella sono due grandi del gioco aereo, se non dominano in area è per via del momento che travolge tutto. Pezzella è un leader, ma ha cercato di giocare anche quando non stava bene e può darsi che abbia perso qualche sicurezza per caricarsi di troppe responsabilità. Se c’è un giocatore leggermente penalizzato dalla linea a 4, quello è il capitano viola, che comunque ha l’esperienza per cavarsela. Se Caceres non è concentrato, perde molto, lo abbiamo visto anche nelle scorse stagioni.