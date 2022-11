Minacce all’ex Atalanta Masiello: non tornare a Bari. Il Sudtirol non lo convoca

Il Sudtirol decide di risparmiare episodi spiacevoli all'ex Atalanta Andrea Masiello in vista del match contro il Bari. Il difensore non prenderà infatti parte alla trasferta pugliese dopo la miriade di minacce ed insulti ricevuti sui propri canali social che lo dissuadevano dal tornare nella città in cui non ha lasciato un bel ricordo. Il 15 maggio del 2011, infatti, Masiello fu protagonista di un rocambolesco quanto incredibile autogol durante il derby contro il Lecce, episodio che divenne poi centrale nel successivo scandalo legato al calcioscommesse. Il club biancorosso ha preferito dunque lasciarlo a casa in quest'incrocio. Lo si può leggere su gazzetta.it.