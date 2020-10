Min. Salute non ci sente: “Juve-Napoli non si gioca. Pensiamo meno al calcio e più alla scuola”

Vi abbiamo riportato poco fa il comunicato della Lega Serie A (LEGGI), che insiste sul regolare svolgimento della partita di stasera tra Juventus e Napoli. Tuttavia, il Ministro della Salute Roberto Speranza di fatto ha annunciato che questa sera la sfida non si giocherà. Intervistato da Rai3, ha detto: “È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio. Lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre: è il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre scuole, che sono un punto fondamentale di ripartenza del Paese. Un po’ meno calcio e un po’ più scuola, se possibile”.