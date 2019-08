Milinkovic Savic, 4 anni dopo: “Felice di indossare la maglia della Lazio”

A proposito di possibili “uomini mercato”… mancati. Federico Chiesa ha dovuto ormai mettersi l’animo in pace per la ferrea volontà della Fiorentina di trattenerlo (per la gioia di Boateng). In casa Lazio invece Lotito aveva aperto ad una cessione di Milinkovic Savic ma al momento non è arrivata l’offerta giusta. Il Manchester United si era interessato ma solo nell’ottica di una cessione di Pogba e a 2 giorni dalla chiusura del mercato in Premier League, è tutto fermo. E così il centrocampista serbo manda segnali d’amore: “Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l’aquila sul petto!” ha scritto oggi su Instagram nell’anniversario del suo arrivo alla Lazio. Un acquisto scippato alla Fiorentina, come tutti ricorderanno bene…