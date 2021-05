Milinkovic, il “sergente” della Lazio che disse no a Pradè e ai Viola

Milinkovic-Savic fu davvero vicino a vestire la maglia della Fiorentina nell'estate 2015, prima che optasse per la Lazio

Sulle colonne de Il Tempo si ricostruisce l'arrivo in Italia di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo fu realmente vicino a vestire la maglia viola, tanto da varcare i cancelli del "Franchi" per firmare il contratto. «Un ragazzo di 20 anni non cambia gli equilibri di una squadra. Non dobbiamo né convincere né pregare nessuno per venire alla Fiorentina», le parole di Daniele Pradè - ricordate dal quotidiano romano. Dichiarazioni dell’estate 2015, quando la Lazio "soffiò" Milinkovic alla Fiorentina. Il suo agente era già in parola con Tare per il trasferimento in biancoceleste.