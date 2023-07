Milan, un ex Fiorentina per il ruolo di responsabile del settore giovanile

Dopo l'addio di Angelo Carbone, il cui contratto è andato in scadenza il 30 giugno, il Milan è alla ricerca di un nuovo responsabile del settore giovanile. Come riportato da Gianluca di Marzio, la prima idea del club rossonero è Enzo Vergine, che al momento ricopre lo stesso ruolo alla Roma. L'ex Fiorentina con i giallorossi ha ottenuto tre titoli in una singola stagione con le giovanili nel 2022, record per la società. Da capire la fattibilità del trasferimento in base alla volontà della Roma.