Milan, ritardata la partenza per Firenze: ecco il motivo

Il Milan non è ancora arrivato a Firenze, nonostante la volontà del club milanese fosse quella di essere in città in serata. Il motivo

Il Milan doveva già essere a Firenze in queste ore secondo la programmazione dei dirigenti del club rossonero. Infatti il volo per la città Toscana doveva partire dall'aeroporto di Malpensa Prime verso le 18.30, ma per colpa di un problema tecnico la partenza è stata ritardata di qualche ora. Secondo quanto riportato da Sky il club rossonero sarebbe ancora all'interno dell'aeroporto. La dirigenza del Milan aveva deciso di andare in aereo a Firenze invece che con il treno per evitare il traffico del weekend pasquale