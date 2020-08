Milan, quello di Leao alla Fiorentina il gol più bello della stagione

Quello di Rafael Leao alla Fiorentina è il gol eletto dai tifosi rossoneri come il più bello della stagione ’19/’20. Il brasiliano. Dribbling, velocità, controllo e diagonale mancino: nel match del 29 settembre 2019 il portoghese mise a sedere Milenkovic e mostrò tutte le sue qualità, nonostante la sconfitta per 1-3 (fu il match in cui Ribery uscì con la standing ovation di San Siro). Per il classe ’99 fu il primo gol in Serie A, che riuscì solo ad alleviare il punteggio in cui la Fiorentina dominò in lungo e largo.

