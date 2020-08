Un altro Malinovskyi? L’Atalanta vira forte su un giocatore offerto alla Viola

Lo scenario di mercato in cui l’Atalanta anticipa secco la Fiorentina per un talento dell’Est rischia di ripetersi. I bergamaschi, infatti, sono forti su Aleksey Miranchuk (SCHEDA), classe ’95 della Lokomotiv Mosca, che nel recente passato è stato proposto anche alla Fiorentina (LEGGI). La differenza, rispetto a quanto successo l’anno scorso con Malinovskyi, è che la Dea deve prima capire quali siano le reali tempistiche per il rientro di Josip Ilicic, e per questo non affonda ancora il colpo. Ma, come si legge su gazzetta.it, l’interesse maggiore è quello del club di Percassi.