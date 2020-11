Milan, probabile formazione: Tonali sostituisce Bennacer, spazio a Diaz

Novità del pomeriggio in casa Milan a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 15 al Meazza. Bennacer non si è allenato a causa di un problema muscolare. Se l’algerino non dovesse farcela, giocherà Tonali al suo posto. Bonera dovrà rinunciare anche a Leao e a Ibrahimovic. Secondo tuttomercatoweb.com, il Diavolo dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz, Rebic.