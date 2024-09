Milan in crisi, Fonseca già traballa. E c’è chi pensa all’ex tecnico viola Sousa

Fiducia (a tempo) per Paulo Fonseca. Il Milan non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato ed in più in casa rossonera ci sono qualche polemica e malumore di troppo. Ecco che allora le voci iniziano a circolare e qualcuno all'interno del club rossonero penserebbe già ad un'eventuale alternativa all'ex tecnico della Roma. Che non sarà, comunque, Stefano Pioli, ancora sotto contratto con i meneghini ma che l'ambiente non vedrebbe più bene. Un profilo emerso nelle ultime ore, invece, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, sarebbe quello di un altro allenatore ex Fiorentina, ovvero Paulo Sousa. Il portoghese è l'attuale guida tecnica dello Shabab Al-Ahli Dubai Football Club, ma nel suo contratto c'è una clausola che gli garantirebbe un ritorno senza problemi in Europa. Per il futuro di Fonseca sarà fondamentale il prossimo mese di stagione.