Milan, Ibrahimovic si ferma: salta anche la Fiorentina. Coperta corta in attacco per Pioli

Niente Fiorentina per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan salterà anche le gare con Lille, Celtic, Sampdoria e Sparta Praga, con possibile ritorno in campo per Milan-Parma del 13 dicembre. Lo svedese, contro il Napoli, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, nuovo controllo fra dieci giorni. Ibra ha già dimostrato di poter accorciare i tempi di recupero, così come il Milan ha saputo ottenere risultati anche senza di lui in campo. Oltre a lui, Pioli deve rinunciare a Saelemaekers (fuori per circa due settimane) e Leao. Tutto sulle spalle di Rebic, con il baby Colombo come alternativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

