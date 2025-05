Milan Futuro, che tonfo: retrocesso in Serie D e Liberali verso l’addio

Dopo l'1-0 nell'andata dei playout, i ragazzi del Milan Futuro cadono 2-0 con la Spal. Gli emiliani si salvano, fallimento totale del progetto affidato da Ibra al ds Kirovski. Un tonfo per i giovani rossoneri che potrebbe portare alla separazione da alcuni dei talenti cristallini più ambiti, come Liberali, oggetto del desiderio anche in casa Fiorentina e monitorato dai dirigenti viola. Spesso il talento classe 1997 ha giocato in Primavera, ma essendo in età da U23 la retrocessione del Milan Futuro potrebbe diminuire le possibilità di proseguire l'avventura in rossonero.