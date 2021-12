Milan, accertamenti sui bilanci: nessuna irregolarità rilevata

Dall'indagine della Procura di Milano non è emersa nessuna criticità lato contabile, come è invece accaduto all'Inter

Nella giornata di oggi - si legge su Gazzetta.it - la Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti anche sui bilanci del Milan, ma non sono state rilevate criticità. È quanto emerge nell'inchiesta della Procura di Milano che ha acquisito diversa documentazione nella sede dell'Inter: in particolare nel mirino degli inquirenti ci sono una decina di contratti di calciatori non di primo livello, la cui contabilizzazione nei bilanci avrebbe generato plusvalenze sospette. Lato rossonero, invece, nessuna irregolarità.