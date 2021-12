Lite Barone-Marotta: l’ad nerazzurro valuta esposto alla Procura Federale

Continuano glia affronti tra Joe Barone e Beppe Marotta sulla questione dei pagamenti e la violazione delle scadenze

Durante l'assemblea della Lega Serie A di ieri, c'è stato un litigio molto acceso tra il Joe Barone e Beppe Marotta. Il dg viola, e Rocco Commisso hanno accusato più volte l'Inter di non rispettare le scadenze dei pagamenti e con il soldi risparmiati di fare mercato, cosa che non si potrebbe di consueto fare. L'ad nerazzuro quindi, avrebbe replicato di smetterla di accusare l'Inter su cose non vere e che se avessero continuato ad attaccarli avrebbe pensato addirittura ad un esposto alla Procura Federale. Sembra dunque un tema molto scottante, che sicuramente non sembra essere arrivato al termine.