Mihajlovic: “Sconfitta di Firenze? Meglio il silenzio, se vogliono fare una brutta figura la fanno”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia Bologna-Torino. Tra gli argomenti trattati anche le scorie della pesante sconfitta subita a Firenze:

Sconfitta Firenze? A volte il silenzio è più forte delle parole. I ragazzi sono grandi e vaccinati, se vogliono fare un’altra brutta figura la fanno. E se non capiranno, non capiranno mai… Spero domani possano fare una bella gara. E’ soltanto una partita, una partita in cui nel primo tempo abbiamo fatto bene e potevamo passare in vantaggio. Poi loro sono andati avanti e noi ci siamo sciolti, ma non cambia nulla per le mie scelte finali.