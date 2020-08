G. Galli: “Sognavo Benitez. Iachini? Sono felice ma gli muovo un rimprovero”

La conferma a Firenze di Beppe Iachini continua a dividere tifosi e addetti ai lavori. La Nazione, a tal proposito, ha interrogato l’ex viola Giovanni Galli. Questo il suo parere: “In questi mesi ho sempre sostenuto che se davvero la Fiorentina avesse avuto in testa di cambiare l’allenatore, io mi sarei affidato a un tecnico-manager, un mister in grado di gestire a 360° ogni aspetto della vita di campo e col quale impostare un progetto di crescita”. Galli poi continua indicando Benitez come il nome che a suo parere sarebbe stato il più giusto. Chiusura su Iachini: “Ha fatto quello che gli è stato chiesto. L’unico rimprovero che gli muovo in queste ultime gare è che contro Inter e Roma mi sarebbe piaciuto vedere una squadra un po’ più garibaldina. Per il resto nulla da eccepire, sono contento che sia rimasto”.