Mihajlovic: “Allenare la Lazio? Prima che andassi alla Fiorentina…”

Il rimpianto di non aver mai allenato la Lazio? No, secondo Sinisa Mihajlovic, che ospite di Tiki Taka ha rivelato un retroscena relativo ai biancocelesti: “Non è vero che non mi abbia mai chiamato per allenarla. Successe prima che andassi alla Fiorentina ma con Lotito non ci siamo trovati”. L’allenatore serbo accettò poi la chiamata dei Della Valle e per poco meno di 18 mesi fu il tecnico viola senza grandi risultati in un periodo di transizione.

