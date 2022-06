Midland – L’under 15 femminile fa il doblete

Stagione indimenticabile per la squadra femminile under 15 della Midland GS Futsal Club (squadra sponsorizzata da Radio Bruno). Le ragazze di Mister Stefano Grassi, dopo aver vinto il campionato regionale poco più di un mese fa, sono riuscite a conquistare anche la Coppa Toscana, vincendo 3-2 in finale contro San Giovanni, lo stesso avversario affrontato nella finale-scudetto. Complimenti alle ragazze, al Mister e a tutta la Midland!