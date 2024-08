Meteo viola: al Tardini per Parma-Fiorentina condizioni instabili

Alle 18.30 al Tardini inizia la stagione 2024/25 della Fiorentina. Ma quali condizioni meteo troveranno i viola in Emilia? Un forte temporale ha attraversato la città fino alle 16, la situazione resta varabile ma le precipitazioni andranno via via sgonfiandosi nel corso della serata e saranno modeste durante il corso della partita. Umidità alta, temperature decisamente in calo rispetto agli scorsi giorni attorno ai 27°/28°. Ricordiamo che saranno oltre 3.000 i supporters viola che seguiranno la squadra in trasferta a Parma: servirà il celebre impermeabile giallo?