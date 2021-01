Qui Crotone, Messias ci crede: “Gruppo unito, ci salveremo. Mi sentivo scarso, ora…”

Junior Messias è una delle sorprese di questo campionato e sta provando con i suoi dribbling a salvare il Crotone: “Ho imparato a dribblare per strada in Brasile. Non ho fatto settore giovanile in un club mi divertivo a giocare dove capitava – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport – La vita mi ha insegnato a crederci sempre, e pensare che io in Italia non sono venuto solo pensando al calcio: il mio obiettivo era costruire una vita migliore. Non ho mai pensato di essere forte, anche nelle serie minori. Anzi mi sentivo scarso e volevo solo migliorare. Il mio idolo? Ronaldo il Fenomeno, il più forte della storia. La salvezza? Stiamo portando avanti le nostre idee. Il gruppo è molto unito e penso che riusciremo a salvarci”.

