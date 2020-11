Claudio Merlo, noto ex viola, ha parlato del difficile momento della Fiorentina a TMW:

L’errore iniziale è stato quello di Commisso che ha confermato Iachini. La squadra è buona e tengo a sottolinearlo. Quando sono arrivati in estate certi giocatori ho pensato che ci saremmo potuti divertire. Però poi vedo che Iachini arriva a mettere Ribery e Callejon di punta avendo tre attaccanti in panchina… Metti Ribery e una punta magari, ma non Callejon e Ribery insieme davanti. Lo spagnolo è forte se fa la fascia. Con questi giocatori il 4-3-3 sarebbe perfetto. Mi dispiace per Iachini che non fa una bella figura. Un allenatore deve guardare che giocatori ha e per quale modulo sono adatti. Se sei abituato a giocare sempre allo stesso modo è finita. Ora comunque si gioca senza carattere, camminiamo, non corriamo. Si rischia di andare giù. Divento matto a vedere Callejon e Ribery come punte. Se giocano ancora insieme col Parma non guardo la partita.