Agudelo: “Fiorentina, bella esperienza: volevo rimanere, ma poi ho deciso di avere più spazio”

Kevin Agudelo, ex giocatore della Fiorentina allo Spezia, ha parlato a Diario As del suo passaggio alla Fiorentina:

Anche se è stato un passaggio molto breve, mi è servita molto per imparare. Volevo restare alla Fiorentina e dimostrare che sapevo fare bene le cose, ma alla fine ho preferito giocare di più in un’altra squadra e dimostrare che valgo molto di più rispetto a quanto ho fatto vedere. Condividere lo spogliatoio con giocatori come Ribéry, Castrovilli, Pezzella e Cáceres mi ha fatto sentire molto felice, ho un ottimo rapporto con tutti loro e mi hanno dato ottimi consigli per l’esperienza allo Spezia.