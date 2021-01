Mercato, si raffredda la pista spagnola per Callejon. Prandelli proverà il rilancio

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino sembra essere definitivamente tramontata la pista Granada-Callejon. L’esterno spagnolo era finito nel mirino degli spagnoli che affronteranno tra due settimane il Napoli di Gattuso nel doppio confronto dei sedicesimi di finale in Europa League. L’interesse è concreto ma l’alto l’ingaggio (2,5 milioni) ha rimandato all’estate qualsiasi discorso. La Fiorentina non è disposta a sborsare nessun incentivo all’esodo per il calciatore. Callejon a meno di clamorosi rilanci dovrebbe quindi restare, la speranza rimane sempre quella che Prandelli possa trovare un modo per coinvolgerlo maggiormente. Le qualità tecniche non si discutono, l’utilità nel 3-5-2 si.

