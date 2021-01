Tuttosport attacca: “Tutti gli episodi contro il Torino. Belotti non è un simulatore”

Sull’edizione odierna di Tuttosport troviamo un editoriale a firma Andrea Pavan dove si torna sull’arbitraggio di Di Bello durante Torino-Fiorentina. Per il quotidiano piemontese la Fiorentina è stata graziata, visto il rigore solare negato ai granata sullo 0-0 che aveva seguito quello concesso contro la squadra di Nicola sette giorni prima a Benevento: “Se il regolamento – che piaccia o meno – dice che un fallo è tale anche se chi lo subisce riesce prima a effettuare una giocata, quello su Lukic era un rigore colossale. Così come sarebbe stata da punire, pochi minuti dopo, l’entrata di Martinez Quarta sulla schiena di Belotti che aveva appena calciato, seppur male”.

Episodi

Non solo, Tuttosport insiste sul fatto che anche alcuni episodi “minori” siano girati contro il Torino. Il giallo a Lyanco per un intervento su Vlahovic partito in fuorigioco, quello risparmiato ad Amrabat che “pialla”Singo, senza contare il giallo sventolato da Di Bello a Castrovilli prima dell’intervento del Var. Il quotidiano infine difende Belotti: “Da qui a farlo passare come un simulatore e uno scorretto, giudizio gratuito al quale in troppi ieri si sono lasciati andare, sui social intrisi di veleno” non rispecchia l’andamento delle cose visto che il Gallo è tra gli attaccanti più picchiati d’Europa.

“Di bello a Torino c’è stata solo la Fiorentina col doppio regista”