Salernitana vicinissima a Carlo Martorelli, centrocampista classe 1999 scuola Fiorentina che nella passata stagione ha militato nel Ravenna in Serie C. Domani, scrive TMW, è previsto l’incontro decisivo fra le parti, ma la trattativa è ben avviata e non dovrebbero esserci scossoni.

