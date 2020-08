Wyscout, nella Top 11 degli Under 21 spiccano due gioielli della Fiorentina

Sono i due giocatori più chiacchierati della rosa viola, non solo per le prestazioni, ma anche per le vicende di mercato: Nikola Milenkovic e Federico Chiesa vedono i propri nomi inseriti nella Top-11 degli Under 21 che militano nel campionato italiano, una formazione stilata dal portale Wyscout e basata sui dati statistici raccolti durante la stagione. Chiesa, protagonista di uno stallo sul versante calciomercato (LEGGI), è affiancato da Barrow in attacco, mentre Milenkovic troneggia al centro della difesa in compagnia di De Ligt.

La formazione: Donnarumma (Milan); Tomiyuasu (Bologna), Milenkovic (Fiorentina), De Ligt (Juventus), Hernandez (Milan); Kulusevski (Parma), Tonali (Brescia), Locatelli (Sassuolo), Kluivert (Roma); Barrow (Bologna), Chiesa (Fiorentina).