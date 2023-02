Mercato estero: Jorginho cambia squadra, ma resta a Londra

Il comunicato dell'Arsenal: "Il nazionale italiano Jorginho si è unito a noi dal Chelsea. Il direttore sportivo Edu ha dichiarato: “Jorginho è un professionista affermato con una forte mentalità che porta qualità ed esperienza nella nostra squadra. È un giocatore che si adatta al nostro stile di gioco e si unisce a noi in un ottimo momento in cui può contribuire in una posizione chiave per aiutarci a mantenere lo slancio. Diamo il benvenuto a Jorginho all'Arsenal". L'allenatore Mikel Arteta ha aggiunto: “Jorginho è un centrocampista con intelligenza, profonde capacità di leadership e una grande quantità di esperienza in Premier League e internazionale. Jorginho ha vinto in carriera, ma ha ancora la fame e l'enorme disponibilità a contribuire qui. Siamo così felici di firmare Jorginho e dare il benvenuto a lui e alla sua famiglia nel club". Jorginho indosserà la maglia numero 20.