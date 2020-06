Mercafir, arch. Comune: “Scelta politica sulla possibile riproposizione del bando”

Nessuna offerta ufficiale per quanto riguarda il bando per l’area Mercafir, come vi abbiamo raccontato stamattina (LEGGI). Sul tema – , in rappresentanza del comune di Firenze – ha parlato l’architetto Stefano Cerchiarini. Queste le sue dichiarazioni a Radio Bruno: “L’asta non ha avuto esito nel senso che non sono pervenute offerte entro la scadenza, quindi è andata deserta. Il prossimo passo? Ci deve essere una valutazione politica per valutare se sia opportuno o meno riproporre il bando. Nel caso in cui venisse deciso di riproporre il bando non c’è un meccanismo di revisione automatica del prezzo”.