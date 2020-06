VN – Mercafir: il bando va ufficialmente deserto, ma il prezzo non scenderà

Si è svolto questa mattina alle 10 lo spoglio delle offerte per il bando pubblico per l’area Mercafir, che il sindaco di Firenze Nardella aveva inizialmente indetto per agevolare la Fiorentina nella costruzione del nuovo impianto. Il bando si è concluso ufficialmente ieri, e non sono pervenute offerte ufficiali, facendo andare deserta la gara. Le decisioni per il futuro dell’area Mercafir adesso passano alla politica fiorentina, che dovrà decidere se organizzare un nuovo bando per la stessa. Da sottolineare come, anche in caso di nuovo bando, non ci sarebbe nessuna variazione automatica del prezzo, ma i tecnici del Comune, con l’aiuto di terze parti esterne, potranno decidere di fare una nuova valutazione, magari abbassando quella attuale di 22 milioni.