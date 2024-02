Mentre la Fiorentina sbanda a lecce c’è un viola che può sorridere

Potrebbe essere la giornata di Kouame in Coppa d'Africa. Infatti in caso di vittoria sul Mali la Costa d'Avorio si troverebbe in semifinale dopo nove anni dall'ultima volta

Mentre la Fiorentina sbanda a Lecce e casca in un vortice di emozioni negative, alle 18.00 Christian Kouame ha la possibilità di andare a giocarsi una semifinale di Coppa d'Africa per la prima volta nella sua vita. Infatti oggi andrà in scena Mali-Costa d'Avorio partita valida per i quarti di finale della coppa d'Africa che proprio la squadra di Kouame gioca in casa. Le probabili formazioni non lo schierano titolare, ma molto probabilmente entrerà a partita in corso come fatto contro il Senegal. Per l'ivoriano anche due partite da titolare disputate nei gironi contro Guinea Equatoriale e Nigeria.