Meluso: “Italiano valorizzerà la rosa viola. Ha 3 doti importanti”

Parla l'ex direttore sportivo dello Spezia, rimasto in carica fino ad un mese fa: "Vincenzo è il meglio che c'è insieme a De Zerbi"

Fresco ex direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso è intervenuto a Lady Radio per parlare di Italiano e del suo possibile approdo alla Fiorentina:

"Vincenzo è, insieme a De Zerbi, l'allenatore più emergente del calcio italiano. Può fare infiammare la piazza di Firenze perchè riesce a far emergere le qualità della squadra al massimo. Credo che la Fiorentina avesse già un'ottima rosa l'anno scorso, è incredibile che abbia fatto 1 solo punto in più dello Spezia. Adesso con i rinforzi del mercato e un allenatore come Italiano può fare un salto di qualità. Le pressioni? Il calcio è uguale a tutte le latitudini, anche se Firenze è una piazza diversa e che ha ambizioni alte. Le qualità più importante per un tecnico sono la coerenza, la meritocrazia e il coraggio, tutte doti che Italiano ha".