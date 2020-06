Meli rivela: “Ho preferito la Fiorentina all’Empoli, ho fatto bene. Vi racconto”

Marco Meli, talento di proprietà della Fiorentina in prestito al Gubbio (Serie C), ha parlato ai microfoni del club rossoblu. Questi i passaggi più interessanti della sue dichiarazioni: “Da piccolo giocavo al campo sportivo vicino casa, quello del Cascine di Pubi, poi passai al Tau Calcio, mi notò l’Empoli, con cui mi allenai due settimane, praticamente prima che mi chiamasse la Fiorentina: volevano un appuntamento con me, accettai e decisi di sposare il progetto viola. Ho fatto bene, essere chiamato da Pioli per il ritiro di Moena, dopo tutta la trafila con le giovanili, è stato veramente emozionante: mi sono integrato benissimo, ho tenuto bene gli allenamenti, ma al penultimo giorno di ritiro mi sono stirato al quadricipite. Comunque è stata un’esperienza che mi è servita, il calcio, anche di C, è molto diverso da quello della Primavera”.

Sul ruolo e la stagione in corso

“Posso giocare in diverse posizioni del campo – aggiunge Meli – ma mi sento più a mio agio come trequartista o seconda punta, ci ho giocato più tempo in quel ruolo. Peccato che questo anno sono stato un po’ penalizzato dagli infortuni, dalla schiena alla pubalgia, ma mi sto rinforzando, sto lavorando sui muscoli deboli, e spero di dare un contributo alla squadra: all’inizio abbiamo faticato, ma a gennaio c’è stata la svolta, e ci siamo compattati e avremmo potuto dire la nostra. Vediamo adesso se riprenderemo con playoff e playout, attendiamo”.