Fiorentina, il vivaio è sempre florido: ecco Masi, il difensore con il vizio del gol

Da almeno sei-sette anni il settore giovanile della Fiorentina è tornato a produrre talenti. Inutile ripercorrere un elenco che ormai i più conoscono a memoria, meglio concentrare l’attenzione su chi presto potrebbe emergere. Come Tommaso Masi (foto tratta dai social, ndr). Difensore centrale, classe 2002, pratese di nascita e da dieci anni nel vivaio gigliato. Dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili viola, spesso e volentieri con la fascia di capitano al braccio, ora è pronto per il salto in Primavera. Fisico da granatiere e piedi da regista, personalità e padronanza del ruolo non comuni. E con un vizio del gol non trascurabile, che lo porta ad essere un pericolo costante nell’area avversaria sulle palle inattive. Masi, fresco diciottenne, ha le idee chiare sul suo futuro: “La mia priorità è la Fiorentina. Ne stiamo parlando in società”, ha detto a La Nazione. E dalle parti di viale Fanti non devono farsi sfuggire un’altra pianticella da crescere e accudire fino al grande salto.