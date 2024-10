Mediacom donatrice per il cancro al seno. Catherine Commisso: “Orgogliosi”

Un team rappresentante Mediacom Communications ha partecipato con orgoglio alla camminata annuale "Making Strides of Hudson Valley", raccogliendo oltre 37.000 dollari per l'American Cancer Society. L'evento si è svolto presso la sede centrale di Mediacom, dove i partecipanti hanno camminato lungo il sentiero naturale che circonda il campus aziendale. I dipendenti, i loro familiari e amici hanno raccolto inizialmente 18.600 dollari, somma che l'azienda ha poi raddoppiato. Con una donazione totale di 37.200 dollari, il Team Mediacom si è classificato al primo posto tra i 283 team partecipanti alla camminata "Making Strides of Hudson Valley".