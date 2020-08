Materazzi pizzica Domenech: “Togliesti Ribery quella sera. Tifavi per noi?”

“Gasperini, grazie per i cambi. Una leggenda che allenatori italiani siano i migliori”. Le parole dell’ex ct della Francia Raymond Domenech dopo l’eliminazione dell’Atalanta da parte del Psg hanno fatto discutere, soprattutto se si pensa alla notte di Berlino che incoronò l’Italia campione del mondo nel 2006 a scapito proprio dei transalpini. E il protagonista di quella finale, Marco Materazzi, ha risposto per le rime via social all’ex selezionatore dei bleus: “Spiegaci perchè quella sera hai sostituito Vieira, Ribery e Henry quella sera. Tifavi per noi?”, facendo riferimento anche al n° 7 viola che quella sera era ispiratissimo.

