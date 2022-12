Massimo Orlando: “Era una persona splendida, è stato un leader”

"La notizia circolava da giorni e si sperava fosse altra la situazione. Persona stupenda, ho avuto modo di conoscerlo fuori da campo, era un leader in tutto. Poco da dire. Ricordiamolo come uno che ha lottato fino alla fine".

Com'era Sinisa da giocatore: "E' stato un leader, partito dalla Stella Rossa e poi arrivato in Italia. Ha fatto il leader da tutte le parti. Il meglio lo ha dato alla Lazio, ma ha sempre avuto grandi qualità. Aveva un piede meraviglioso, in campo era duro da affrontare. Ricordiamolo per quelle sue punizioni magnifiche e per il suo rientro in panchina col Bologna. Ha lottato fino alla fine. 53 anni sono veramente pochi, ma questa è la vita. Sicuramente ora vorrebbe che nessuno mollasse".