Masini: “Chiesa era metà attacco. A Callejon serve un nuovo modulo”

Marco Masini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare il day-after di Lazio-Fiorentina:

I centrocampisti si inseriscono poco e non segnano. Se giochiamo con una sola punta, ed un regista offensivo come Ribery, alla squadra manca peso davanti. Servono centrocampisti con tanti gol nelle gambe. Lo stesso vale per gli esterni, ma per caratteristiche sia Venuti che Biraghi hanno un profilo diverso. Non sono ancora nella fase della preoccupazione per la lotta salvezza, ma credo che dovremo lottare. Callejon? Tenerlo in panchina è difficile. È uno dei pochi che può fare la differenza, ma ha bisogno di giocare nel suo ruolo. Con i tre dietro possiamo permetterci un 3-4-3. Con Chiesa abbiamo perso almeno il 50% del reparto offensivo.