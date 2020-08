Martorelli: “Chiesa pezzo pregiato, va trattato come tale. Contropartite un problema”

Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Il futuro di Chiesa condizionerà il mercato della Fiorentina. Questo è inevitabile. Valutare contropartite tecniche per il ragazzo è complicato. Ad esempio, qualsiasi giocatore che proviene dalla Juventus ha un ingaggio molto alto. In ogni caso, Chiesa rimane uno dei giovani più importanti nel panorama italiano e va trattato come tale. Chi lo vuole deve sottostare alle richieste della Fiorentina. I giocatori di prima fascia vanno trattati come tali. Questione attaccante? Una punta che garantisca 20 gol a stagione è merce rara. Tra i tanti giovani che hai in rosa nel reparto offensivo qualcuno può diventarlo.