De Magistris: “La Fiorentina ha bisogno di un progetto a lungo termine. Milenkovic? Non mi va giù”

Gianni De Magistris, tifoso d’eccezione ed ex pallanuotista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

Iachini paga la nomea di salvatore della patria. Sul bel gioco gli allenatori sono figli della squadra a disposizione. Giudicare sul finale di stagione però ha poco senso, è stato un campionato totalmente anomalo. La Fiorentina deve riacquistare il nome di una società importante, i giocatori devono voler vestire la maglia viola. A me sentire di Milenkovic che vuole andare al Milan mi rimane su ì gozzo. In una società il nodo principale è il progetto. Non puoi vivere alla giornata. Non possiamo fondare un processo sulle cessioni importanti come Chiesa e lo stesso serbo, sono stati due dei pilastri della Fiorentina degli ultimi anni. I tifosi si stufano a sentir parlare di rifondazione ogni anno. Commisso? Mi è sembrato diverso, un pochino più realista e polemico. I motivi possono essere vari, ma non è lo stesso Presidente che colorava il Times Square di viola