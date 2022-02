Marelli sulle parole di Marino: “Non è stato elegantissimo, ma può capitare”

Il dg bergamasco Umberto Marino, dopo aver polemizzato per episodi nella partita di Coppa Italia, ha proseguito anche ieri sera contro le risposte date da Luca Marelli per come ha spiegato le situazioni dubbie. Di seguito la risposta dell'ex arbitro

Redazione VN

Durante il post-partita di Atalanta-Juventus, il dg dei bergamaschi Umberto Marino ha polemizzato su quanto spiegato da Luca Marelli, ex arbitro e attuale moviolista per Dazn, riguardo alcuni episodi accaduti durante la partita. Marelli, nella giornata di oggi, durante l'intervista a TMW Radio durante Maracanà, ha riposto dicendo:

"L’incidente l’ho chiuso subito. Nel post-partita a caldo si possono rilasciare dichiarazioni che non rispecchiano le proprie idee. Il dg si è lasciato andare ma non nutro alcun rancore, non è stato elegantissimo ma non me la sono presa. Tanti anni in campo mi hanno insegnato anche l’autocontrollo. Sono cose che capitano".