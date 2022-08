Marchini preoccupato: “Perdere il playoff rovinerebbe la stagione”

Così Giampaolo Marchini, giornalista della Nazione, sull'attualità viola: "Aspettiamo con trepidazione il ritorno di Commisso in Italia. La sua presenza magari contribuirà a dettare la linea delle strategie viola. Cresce anche la curiosità per il debutto con la Cremonese, che per me è pericolosissimo e nasconde tante insidie. E poi c'è il playoff di Conference che è già un bivio, uscire subito sarebbe una delusione grandissima che andrebbe a condizionare tutta la stagione" ha detto a Radio Bruno. "In mezzo al campo ci manca qualcosa. Lo Celso? Un suo arrivo sarebbe un'ulteriore dimostrazione che la dimensione e l'appeal della Fiorentina è cresciuto anche a livello internazionale".