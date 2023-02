Marchini: “Caso Amrabat? Fiorentina senza colpe. Diplomazia al lavoro”

Ospite negli studi di Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha commentato così il mercato della Fiorentina e gli altri temi viola: "Un voto al mercato? In estate molti avevano espresso soddisfazione per gli acquisti, ma poi il campo ha detto altro. Credo che il mercato di gennaio non sia stato malvagio, con alcune operazioni di prospettiva interessanti. Ci si aspettava che arrivasse un centravanti in questa sessione e invece non è stato così. Forse se l'offerta per Amrabat fosse arrivata 15 giorni prima, forse la Fiorentina avrebbe fatto mosse diverse".

Su Amrabat

"Certe operazioni così importanti non si possono mettere in piedi all'ultimo minuto. Credo che il giocatore abbia sbagliato, ma probabilmente non è tutta farina del suo sacco. Trovo scorretto anche il comportamento del Barcellona, che ha cercato di forzare la mano. Colpe della Fiorentina? Non ne vedo in questo caso, anzi hanno imparato dagli errori del passato, preferendo evitare di perdere un big a gennaio. Non ho dubbi che Italiano e la diplomazia viola sia già all'opera per provare a ricucire lo strappo, perchè Amrabat è troppo importante per il prosieguo della stagione".