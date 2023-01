Marchini: “Cabral ora merita continuità, ma prenderei un’altra punta”

"Cabral dopo la prestazione di ieri merita più spazio, ci punterei anche per la partita di sabato con il Sassuolo, mentre Jovic lo schiererei in coppa Italia con la Sampdoria. La Fiorentina secondo me deve comunque cercarla una punta, basta che sia un'alternativa valida a Cabral. Bianco mi è piaciuto per come ha affrontato la partita, su alcune cose ha sbagliato ma ha grandi margini di miglioramento non va pressato troppo. La disaffezione non la percepisco, a livello di tifosi presenti allo stadio siamo vicini ai top del campionato, è una situazione generica che vale per tutti club. Sono le società che ormai pongono una certa distanza tra i calciatori e tifosi."